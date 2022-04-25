İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 25 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 25 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 84., 86., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yük Bölümü 2022-04-25 10:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 25/04/2022 08:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-25 08:00:00 2022-04-25 12:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 25/04/2022 00:00:00 - 25/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-25 00:00:00 2022-04-25 03:00:00

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