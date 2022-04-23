İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 23 Nisan 2022 Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan açıklamaya göre 23 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah KENNEDY sk bölgelerinde 23/04/2022 13:00:00 - 23/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-23 13:00:00 2022-04-23 17:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 14:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 17:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 23/04/2022 21:00:00 - 23/04/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 21:00:00 2022-04-23 23:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658. sk bölgelerinde 23/04/2022 16:00:00 - 23/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-23 16:00:00 2022-04-23 18:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk 2.Sokak. bölgelerinde 23/04/2022 13:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 13:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 10:00:00 2022-04-23 12:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-23 10:00:00 2022-04-23 13:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 23/04/2022 02:00:00 - 23/04/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-23 02:00:00 2022-04-23 02:30:00 İstanbul Şişli İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MANOLYALI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yük Bölümü 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah MEZBAHA,HAKİMBEY sk bölgelerinde 23/04/2022 09:30:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-23 09:30:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESMA HANIM ÇIKMAZI, YILMAZLAR, YOLCU ÇIKMAZI sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, SEDATKENT sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 762., 766., 767., 768., 769., 769/1., 770., 770/1., 771., 771/1., 772., 773., 774., 774/1., BARBAROS sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/04/2022 10:00:00 - 23/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-23 10:00:00 2022-04-23 18:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., 1571., 1581., ALKOP, UĞUR MUMCU sk / KOZA mah 1677., 1678., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1581., 1582., 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 23/04/2022 00:00:00 - 23/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 00:00:00 2022-04-23 06:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU, YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 23/04/2022 09:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-23 09:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 23/04/2022 15:00:00 - 23/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-23 15:00:00 2022-04-23 18:00:00 İstanbul Bayrampaşa ISTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 23/04/2022 12:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-23 12:00:00 2022-04-23 15:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FERAH sk bölgelerinde 23/04/2022 01:00:00 - 23/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-23 01:00:00 2022-04-23 01:30:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 23/04/2022 00:01:00 - 23/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-23 00:01:00 2022-04-23 00:30:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 23/04/2022 00:01:00 - 23/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-23 00:01:00 2022-04-23 03:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 23/04/2022 11:00:00 - 23/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-23 11:00:00 2022-04-23 12:30:00

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