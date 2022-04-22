İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 12:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk/ SAHİL mah SEREN sk// ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 22/04/2022 12:00:00 - 22/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-22 12:00:00 2022-04-22 16:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 22/04/2022 13:00:00 - 22/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 13:00:00 2022-04-22 17:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, ÇİZGİ sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BİZİM, DUYGUM, EFEM, IRMAK, KALYONCU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, MESİRE, İDİL sk/ SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, ALİ ŞİR NEVAİ, ASMAGÜL, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, CÜMBÜŞ, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, EDİP, ERMİŞLER, GÜNBATIMI, HACİVAT, HASIR, HATIRA, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KAYIŞ, KOCATEPE, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SULTANLAR, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, İBRİŞİM, İLKE, İMREN, İNCİ, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 22/04/2022 02:00:00 - 22/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-22 02:00:00 2022-04-22 04:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, FİRUZE, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk/ KAVAKLI mah AKDERE, AKSU, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ANAYURT, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAYRAM, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, DİDEM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ER, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, FİDE, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, HUZUR, HİKMET, KAHRAMAN, KANARYA, KAR, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, KİRAZLIK, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, MİSAFİR, NURLU, OVALI, OYMAK, OĞUZ, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SERDAR, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, TÜRKER, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, VADİ, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZANAAT, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇINARALTI, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk/ SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ, İMAR sk bölgelerinde 22/04/2022 02:00:00 - 22/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-22 02:00:00 2022-04-22 04:00:00

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