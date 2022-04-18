İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 18 Nisan 2022 Pazartesi İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 17:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 17:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 5., 7., İHLAS sk/ YAKUPLU mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADAKENT, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ANKARA, ATATÜRK, CAHİT SITKI TARANCI, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, GAZİ, GÜNEŞLİ, PALMİYE, PAPATYA, PINAR, RÜZGARLI, YEŞİL, ÇİFTLİK, ŞEHZADE sk/ CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 18/04/2022 02:00:00 - 18/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-04-18 02:00:00
|2022-04-18 04:00:00
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ATATÜRK, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk/ CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 18/04/2022 02:00:00 - 18/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-04-18 02:00:00
|2022-04-18 04:00:00
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