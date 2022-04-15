İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, CUMHURİYET, SEVEN, ÇAMLIK sk/ CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, AYTEKİN KOTİL, ÇAMLIK sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ