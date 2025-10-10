Haberler

İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 10-11 Ekim İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ekim İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beykoz su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.10.2025 14:02:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

