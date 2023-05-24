İstanbul Beykoz'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Mayıs İstanbul deprem oldu mu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul Beykoz'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul'da deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

İstanbul Beykoz'dadeprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Mayıs İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?