İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 8 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 8 Ağustos 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah KAYALAR sk bölgelerinde 08/08/2022 12:00:00 - 08/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-08 12:00:00 2022-08-08 17:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ