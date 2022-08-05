İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 5 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 5 Ağustos 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 5 Ağustos 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR sk / LEVENT mah EBULULA MARDİN sk bölgelerinde 05/08/2022 00:00:00 - 05/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-05 00:00:00 2022-08-05 06:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, NURTANESİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / BALMUMCU mah PALANGA sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, FARUK CANITEZ, HÜSNÜ SAVMAN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, MUHTAR-I EVVEL, SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU, TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / DİKİLİTAŞ mah ASLAN, ASUDE, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, CAMİMEYDANI, CEDİDİYE, CEYLAN, DAMLA, DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, EREN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ZERDE, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ÖMÜR, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk / TÜRKALİ mah LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, TÜRKÇEŞME sk / YILDIZ mah ESKİYILDIZ, HASIRCI VELİ, MESCİD, PALANGA, SADIKOĞLU, SERENCEBEY YOKUŞU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 05/08/2022 00:00:00 - 05/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-05 00:00:00 2022-08-05 03:00:00

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