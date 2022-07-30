İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 30 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 30 Temmuz 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 30 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk / KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSALUR sk // SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKCAN, ALEV, ARI KUŞU ÇIKMAZI, DERE YOLU, ERİK, GÖLOVA ÇIKMAZI, KAYISI, MERT, MÜCEVHER, SAKİN ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/07/2022 00:00:00 - 30/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-30 00:00:00 2022-07-30 04:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah AKAR, IŞIK, KARACA, KORU, UYGUR, YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR, ÇAYIR, ÖZLEM, ŞEHİT KORHAN ZAĞRALI sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk / SİNANPAŞA mah ŞEHİT ASIM sk bölgelerinde 30/07/2022 00:00:00 - 30/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-30 00:00:00 2022-07-30 03:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah BÜYÜKDERE, GÜNEŞ, LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde 30/07/2022 00:00:00 - 30/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-30 00:00:00 2022-07-30 06:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ