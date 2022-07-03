İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 3 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 3 Temmuz 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 3 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 03/07/2022 09:00:00 - 03/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-03 09:00:00 2022-07-03 15:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 03/07/2022 01:00:00 - 03/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-03 01:00:00 2022-07-03 03:00:00

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