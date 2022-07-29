İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ITRİ sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 17:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 29/07/2022 00:00:00 - 29/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-29 00:00:00 2022-07-29 06:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 29/07/2022 00:00:00 - 29/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-29 00:00:00 2022-07-29 06:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, ALAYBEYİ ÇIKMAZI, ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, FİDAN ÇIKMAZI, GÜLÇİMEN, KIRBAÇ, MEKTEP ÇIKMAZI, MERDİVEN, MEVKİP, MUALLİM NACİ, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, ORMAN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÇINARLIÇEŞME, ÖKSÜZÇOCUK sk / MECİDİYE mah AKTAR, ALADOĞAN, BESTENİGAR ZİYA, BÜYÜKŞEKERCİ, CAMFENER, CAMİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HAZİNE, HERCAİ, KABALAK, KARABAŞ, KARAKAŞ, KATMER, KAYMAKÇI, KIRMIZI, KÖYARDI, KİLERCİBAŞI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜTEVELLİ İBRAHİM, MÜVERRİH SADETTİN, NAR, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, PALANGA, POSTACI, SALKIM, SANDALCI MECİT, SARIBAL, SARIBAL ARKASI, SAĞLIK, TARÇIN, TAYYARECİ FEVZİ, TAŞBASAMAK, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, VAPURİSKELESİ, VATMAN, YELKOVAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, İSKELE, İŞKEMBECİ YAVER sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU, TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ, PALANGA, TAŞBASAMAK, VAPURİSKELESİ, ÇIRAĞAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 29/07/2022 00:00:00 - 29/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-29 00:00:00 2022-07-29 02:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ