İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 23 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 23 Ağustos 2022 Salı İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 23 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 23 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-23 10:00:00 2022-08-23 18:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS., EMİRHAN sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-23 10:00:00 2022-08-23 14:00:00

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