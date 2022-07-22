İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 03:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah CÖMERT sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 03:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DUTLUK İÇİ, EMİRHAN sk bölgelerinde 22/07/2022 10:00:00 - 22/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-22 10:00:00 2022-07-22 17:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk bölgelerinde 22/07/2022 16:00:00 - 22/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-22 16:00:00 2022-07-22 20:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 22/07/2022 10:00:00 - 22/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-22 10:00:00 2022-07-22 17:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA, SEYDİ ALİ REİS sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 02:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ATLAS, BAHAR, BARBAROS, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 02:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah BÜYÜKDERE, EMEK, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 02:00:00