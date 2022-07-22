İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 22 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 03:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah CÖMERT sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 03:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DUTLUK İÇİ, EMİRHAN sk bölgelerinde 22/07/2022 10:00:00 - 22/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-07-22 10:00:00
|2022-07-22 17:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk bölgelerinde 22/07/2022 16:00:00 - 22/07/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-22 16:00:00
|2022-07-22 20:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 22/07/2022 10:00:00 - 22/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-22 10:00:00
|2022-07-22 17:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA, SEYDİ ALİ REİS sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 02:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ATLAS, BAHAR, BARBAROS, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 02:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah BÜYÜKDERE, EMEK, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 02:00:00
|İstanbul
|Beşiktaş
|ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-22 00:00:00
|2022-07-22 06:00:00
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