İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 21 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 21 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 21 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, ALTINEKİN, AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, EDİNCİK, EMİN, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, SELVİLER, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, TUNCA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY, İNCESU, İĞDELİ sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL sk bölgelerinde 21/08/2022 00:00:00 - 21/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-21 00:00:00 2022-08-21 03:00:00

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