İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Haziran 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 20 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ELİFOĞLU sk bölgelerinde 20/06/2022 16:00:00 - 20/06/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 16:00:00 2022-06-20 20:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SEVGİ ÇIKMAZI, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, VEFA DERESİ sk bölgelerinde 20/06/2022 16:00:00 - 20/06/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 16:00:00 2022-06-20 20:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk // ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 20/06/2022 12:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 12:00:00 2022-06-20 16:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVENT mah sk bölgelerinde 20/06/2022 12:00:00 - 20/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 12:00:00 2022-06-20 16:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, ELİFOĞLU, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, HUZUR, NURGÜL, SERGÜL sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 09:00:00 2022-06-20 13:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL, YEŞİLÇİMEN sk bölgelerinde 20/06/2022 09:00:00 - 20/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-20 09:00:00 2022-06-20 13:00:00

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