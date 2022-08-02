İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 2 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 2 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, HALASKARGAZİ, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BÜLBÜL, BİLGE, CAMİ 1, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, UYGAR, YAVUZ, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, HAKKI YETEN, HASAN CEVDET PAŞA, KIVANÇ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SALKIM, SEZAİ SELEK, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, ÇAĞDAŞ, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 02/08/2022 00:00:00 - 02/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-02 00:00:00 2022-08-02 02:00:00

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