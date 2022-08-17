İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 17 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 17 Ağustos 2022 Çarşamba İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 17 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah ESEN, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk bölgelerinde 17/08/2022 10:00:00 - 17/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-17 10:00:00 2022-08-17 18:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk / ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, AYGÜL, AZİZ OGAN, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DERE ÇIKMAZI, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, FRANCALACI, GİRGİN, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KAMACI, KİREÇHANE, KİREÇHANE ÇIKMAZI, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SEKBANLAR, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AKAYGEN, ARİFİPAŞA, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, AYŞESULTAN, AZİZ OGAN, AŞİYAN YOLU, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BODUR, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KAYALAR, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, NİSBETİYE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, SERAMİK, TANBERK ÇIKMAZI, TANOVA SİTESİ YOLU, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÇATALHÖYÜK, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk / KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSALUR sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, ESEN, ESRA, FEZA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNA bölgelerinde 17/08/2022 10:00:00 - 17/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-17 10:00:00 2022-08-17 18:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah ESEN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk bölgelerinde 17/08/2022 10:00:00 - 17/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-17 10:00:00 2022-08-17 18:00:00

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