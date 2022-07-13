İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 13 Temmuz 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Temmuz 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 13 Temmuz 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / GAYRETTEPE mah FİRUZE, VEFABAYIRI, YILDIZ POSTA sk / LEVAZIM mah KORU sk / LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA sk bölgelerinde 13/07/2022 02:00:00 - 13/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-13 02:00:00 2022-07-13 04:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, CÖMERT, FESLEĞEN, GONCA, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARAKOL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, MANOLYALI, NİSBETİYE, PALMİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YASEMİN, YOSUN, ÇALIKUŞU, ÇAMLIK, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, ÇAYIRÇİMEN, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 13/07/2022 00:00:00 - 13/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-07-13 00:00:00 2022-07-13 02:00:00

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