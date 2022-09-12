İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 12 Eylül 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

12 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 12 Eylül 2022 Pazartesi İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 12 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Eylül 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKASYA, ALEV, AÇELYA, EBRU, GELİNCİK, GÜL, GÜLDESTE, LAVANTA, NİLÜFER, PELİN, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk / KONAKLAR mah AKASYALI, BÜYÜKDERE, EMEK, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ, SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk / LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, CENGİZHAN, DUYGU, DİDEM, EBULULA MARDİN, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SEDİR, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN, ŞAKAYIKLI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DARÜLACEZE YOLU sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-09-12 11:00:00 2022-09-12 14:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÖKTÜRK, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, TAYLAN, VEFABEY, YILDIZ POSTA, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, ALİ SAMİ YEN, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, ORTAKLAR, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/09/2022 00:00:00 - 12/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-09-12 00:00:00 2022-09-12 06:00:00

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