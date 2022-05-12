İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 12 Mayıs 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Mayıs 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 12 Mayıs 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, MEYDAN, SELÇUKLAR, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALTZEREN, EBULULA MARDİN, GÜVERCİN, KIVILCIM, KRİZANTEM, LEVENT, NİSBETİYE, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN sk bölgelerinde 12/05/2022 16:00:00 - 12/05/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-12 16:00:00 2022-05-12 20:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AMBARLIDERE YOLU sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-12 09:00:00 2022-05-12 17:00:00

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