İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 9-10 Ekim İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.10.2025 14:07:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
