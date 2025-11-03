Haberler

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Kasım İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MURATPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.11.2025 16:07:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
