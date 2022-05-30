İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi listesi! 30 Mayıs 2022 Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi listesi! 30 Mayıs 2022 Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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30 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 30 Mayıs 2022 Pazartesi İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bayrampaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bayrampaşa ilçesinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİK, AY, BÜYÜK SAKARYA, BÜYÜK ÇINAR, DEMİRKAPI, EMİN EFENDİ, ESLEM, FERAH, FETİH, GÖKSU, GÜNEŞLİ, HARMAN, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, SAMANYOLU, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TRİKOCULAR, TUNÇ, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÇIĞ, ÖZFİLİZ, ŞİRİN sk / TERAZİDERE mah 29 EKİM, 60. YIL, ADALI HALİL, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, ENDER, ESENLER, FEZA, GÖL, KORKMAZ, NERGİS, OBA, PAK, SÜMER, URAL, YAŞAR DOĞU, İLKER sk / VATAN mah 29 EKİM, AK, AKINCILAR, AR, BARUT, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, EMEK, ENDER, ENGİN, ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HANEDAN, HANIMELİ, HASTANE, HAYAT, HIZIRREİS, IŞIL, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KARAGÖZ, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SERAP, SERDAR, SEYMEN, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, BAYRAKTAR, BÜYÜK ÇINAR, BİLGE, CENGİZ TOPEL, DOĞU, DİLEK ÇIKMAZI, ENGİNAR, ERSAN, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HÜSNÜNİYET, KAR ÇIKMAZI, KİRAZ, MİNE, NUMUNEBAĞI, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, SERT, SÖNMEZ, SÖĞÜT, UFUK, ULUBATLI, ZEYBEK, ÇAKMAK, ÖZGÜR, ÜSKÜP, ŞAFAK, ŞELALE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk / YENİDOĞAN mah ÇINAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR ME bölgelerinde 30/05/2022 07:00:00 - 30/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 07:00:00
|2022-05-30 08:00:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİRLİK, DERYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, FIRIN, GÖKHAN, GÜVERCİN, GİRNE, KAFKAS, KARTAL, KEMALİYE, KIYI, KOMİSER REŞAT DAYI, MEHMET AKİF, MURAT, MİLLET, NAMIK KEMAL, OSMAN GAZİ, PAPATYA, RAUF ORBAY, SARAYBOSNA, SELANİK, SELİMİYE, SERÇE, TEVFİK FİKRET, TURNA, UTKU, UZAY, YURT, ÇALIŞKAN, ÇETİN, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN, ŞÜKRÜ KANATLI sk / KARTALTEPE mah 30., 58., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., ACAR, AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, CEM, ELEKTRİK, FATİH, FİDE, GEYİK, GÖZDE, KAYA, MEHMET AKİF ERSOY, MERAL, NAZİF EFENDİ, SALİHOĞLU, YUNUS, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ, İLİM sk / YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, 5. ÇIKMAZI, AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, ATİLLA, AVASKÖY YOLU, BARBAROS, BAYRAK, BAŞAK, BOSNA, BURÇ, BUĞDAY, BİR, CEBERHAN, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, HÜNER, KEMAL PAŞA, KEŞANLI, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, KOÇ, KUŞÇU ÇIKMAZI, KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, MOR, MÜCAHİT, MİLLET, NAZAR, SAKARYA, SANCAK, SARAY, SARI, SEYHAN ÇIKMAZI, TAMER, TAŞLI, TEMEL, ULUDAĞ, UĞUR, YAKUT, YALÇIN, YAPRAK, YENGEÇ, YEŞİLIRMAK, ZAFER, ÇAM, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, ÖZER, ÖZTEKİN, İKİZLER, İZMİR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ULUBATLI, ŞEHİTLER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 30/05/2022 07:00:00 - 30/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 07:00:00
|2022-05-30 08:00:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİK, AY, BÜYÜK SAKARYA, BÜYÜK ÇINAR, DEMİRKAPI, EMİN EFENDİ, ESLEM, FERAH, FETİH, GÖKSU, GÜNEŞLİ, HARMAN, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, SAMANYOLU, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TRİKOCULAR, TUNÇ, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÇIĞ, ÖZFİLİZ, ŞİRİN sk / TERAZİDERE mah 29 EKİM, 60. YIL, ADALI HALİL, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, ENDER, ESENLER, FEZA, GÖL, KORKMAZ, NERGİS, OBA, PAK, SÜMER, URAL, YAŞAR DOĞU, İLKER sk / VATAN mah 29 EKİM, AK, AKINCILAR, AR, BARUT, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, EMEK, ENDER, ENGİN, ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HANEDAN, HANIMELİ, HASTANE, HAYAT, HIZIRREİS, IŞIL, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KARAGÖZ, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SERAP, SERDAR, SEYMEN, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, BAYRAKTAR, BÜYÜK ÇINAR, BİLGE, CENGİZ TOPEL, DOĞU, DİLEK ÇIKMAZI, ENGİNAR, ERSAN, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HÜSNÜNİYET, KAR ÇIKMAZI, KİRAZ, MİNE, NUMUNEBAĞI, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, SERT, SÖNMEZ, SÖĞÜT, UFUK, ULUBATLI, ZEYBEK, ÇAKMAK, ÖZGÜR, ÜSKÜP, ŞAFAK, ŞELALE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk / YENİDOĞAN mah ÇINAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR ME bölgelerinde 30/05/2022 00:01:00 - 30/05/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 00:01:00
|2022-05-30 00:45:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, SİNEMA sk bölgelerinde 30/05/2022 12:00:00 - 30/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-30 12:00:00
|2022-05-30 15:00:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HİLAL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, CEVİZLİ, HACI ARİF, HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, YALNIZCIK, YEŞİL, YEŞİL ZÜMRÜT, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk / SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / ÇIRÇIR mah EMİRLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, AHMET IRSOY, BÜLBÜL YUVASI, DİRİM, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, KANUN, KARABAYIR, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, MEŞATLIK DERE, SERFİNAZ, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, AŞİYAN, BAHARLI YOL, BİLGİLİ, FIRAT, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, GÜNGÖR, KARABAYIR, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, KUŞBAŞ, MEKTEP, ORDU, RAHMİBEY, SAYAYOLU, SUNGUR, SÖNMEZ, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / MERKEZ mah 19 MAYIS, ALADAĞ, ALİ GALİPBEY, ARŞ, AVCI, BEGONYA, CEYHAN ÇIKMAZI, CEYLAN, CUMHURİYET, ECLA, EMİRLER, EVREN, EYÜP, EĞRİDERE, GÜLOVA, GÜLTEPE, GÜNEY ÇIKMAZI, HACEGAN, HALİTPAŞA, HAVUZBAŞI, HEDEF, HUZUR, KEHRİBARCI, LİSE ARKASI, MADALYON, MERCAN, NALDÖVEN, NECATİBEY, OKUL ARKASI, ONUR, ORDU, PEYMAN, REYHAN, SALİHPAŞA, TAŞLI, TUNA, UYSALLAR, YEŞİL ZÜMRÜT, YUVALI, YÜKSEK, ÇAVDAR, ÇINARCIK, İSLAMBEY, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk / SARIGÖL mah AKLAR, AÇIKEL, GÖÇMENLER, HARMAN ÇIKMAZI, KUŞBAŞ, KUŞBAŞ CAMİİ, MARMARA, NAZ, ODABAŞI, PATİKA, SADAKAT, SEKBAN, TUNCER, YAKAMOZ, YÜC bölgelerinde 30/05/2022 07:00:00 - 30/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 07:00:00
|2022-05-30 08:00:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HİLAL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, CEVİZLİ, HACI ARİF, HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, YALNIZCIK, YEŞİL, YEŞİL ZÜMRÜT, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk / SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / ÇIRÇIR mah EMİRLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, AHMET IRSOY, BÜLBÜL YUVASI, DİRİM, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, KANUN, KARABAYIR, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, MEŞATLIK DERE, SERFİNAZ, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, AŞİYAN, BAHARLI YOL, BİLGİLİ, FIRAT, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, GÜNGÖR, KARABAYIR, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, KUŞBAŞ, MEKTEP, ORDU, RAHMİBEY, SAYAYOLU, SUNGUR, SÖNMEZ, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / MERKEZ mah 19 MAYIS, ALADAĞ, ALİ GALİPBEY, ARŞ, AVCI, BEGONYA, CEYHAN ÇIKMAZI, CEYLAN, CUMHURİYET, ECLA, EMİRLER, EVREN, EYÜP, EĞRİDERE, GÜLOVA, GÜLTEPE, GÜNEY ÇIKMAZI, HACEGAN, HALİTPAŞA, HAVUZBAŞI, HEDEF, HUZUR, KEHRİBARCI, LİSE ARKASI, MADALYON, MERCAN, NALDÖVEN, NECATİBEY, OKUL ARKASI, ONUR, ORDU, PEYMAN, REYHAN, SALİHPAŞA, TAŞLI, TUNA, UYSALLAR, YEŞİL ZÜMRÜT, YUVALI, YÜKSEK, ÇAVDAR, ÇINARCIK, İSLAMBEY, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk / SARIGÖL mah AKLAR, AÇIKEL, GÖÇMENLER, HARMAN ÇIKMAZI, KUŞBAŞ, KUŞBAŞ CAMİİ, MARMARA, NAZ, ODABAŞI, PATİKA, SADAKAT, SEKBAN, TUNCER, YAKAMOZ, YÜC bölgelerinde 30/05/2022 00:01:00 - 30/05/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 00:01:00
|2022-05-30 00:45:00
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİRLİK, DERYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, FIRIN, GÖKHAN, GÜVERCİN, GİRNE, KAFKAS, KARTAL, KEMALİYE, KIYI, KOMİSER REŞAT DAYI, MEHMET AKİF, MURAT, MİLLET, NAMIK KEMAL, OSMAN GAZİ, PAPATYA, RAUF ORBAY, SARAYBOSNA, SELANİK, SELİMİYE, SERÇE, TEVFİK FİKRET, TURNA, UTKU, UZAY, YURT, ÇALIŞKAN, ÇETİN, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN, ŞÜKRÜ KANATLI sk / KARTALTEPE mah 30., 58., 60., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., ACAR, AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, CEM, ELEKTRİK, FATİH, FİDE, GEYİK, GÖZDE, KAYA, MEHMET AKİF ERSOY, MERAL, NAZİF EFENDİ, SALİHOĞLU, YUNUS, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ, İLİM sk / YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, 5. ÇIKMAZI, AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, ATİLLA, AVASKÖY YOLU, BARBAROS, BAYRAK, BAŞAK, BOSNA, BURÇ, BUĞDAY, BİR, CEBERHAN, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, HÜNER, KEMAL PAŞA, KEŞANLI, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, KOÇ, KUŞÇU ÇIKMAZI, KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, MOR, MÜCAHİT, MİLLET, NAZAR, SAKARYA, SANCAK, SARAY, SARI, SEYHAN ÇIKMAZI, TAMER, TAŞLI, TEMEL, ULUDAĞ, UĞUR, YAKUT, YALÇIN, YAPRAK, YENGEÇ, YEŞİLIRMAK, ZAFER, ÇAM, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, ÖZER, ÖZTEKİN, İKİZLER, İZMİR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ULUBATLI, ŞEHİTLER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 30/05/2022 00:01:00 - 30/05/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-05-30 00:01:00
|2022-05-30 00:45:00
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