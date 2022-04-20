İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 20 Nisan 2022 Çarşamba İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bayrampaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bayrampaşa ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 20/04/2022 00:01:00 - 20/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-20 00:01:00
|2022-04-20 03:00:00
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