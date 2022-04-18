İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bayrampaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bayrampaşa ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 13:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, ELEKTRİK, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 13:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 15:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk/ NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk/ TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 02:30:00 - 18/04/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 02:30:00 2022-04-18 03:30:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk/ NİŞANCI mah 1.ERGUVAN, 2.CEYLAN, 3.BEGONYA, AHMET ÇELEBİ, AŞHANE, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, DAVUTAĞA KABRİSTAN, GÜLSUYU, KIZILCIK, NAZPERVER, OTAKÇILAR, ÇİNİLİ ÇEŞME, İLAHİCİLER, ŞAİR HAKANİ sk/ TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 18/04/2022 00:01:00 - 18/04/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-18 00:01:00 2022-04-18 01:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ