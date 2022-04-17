İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan 2022 BEDAŞ Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bayrampaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bayrampaşa ilçesinde 17 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 17/04/2022 16:00:00 - 17/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 16:00:00 2022-04-17 18:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, EFLATUN, EMRAH, FİLİZ, KUBİLAY, KÜÇÜK SARDUNYA, LOZAN, MALAZGİRT, METE, MİMAR SİNAN, OYA, SELVİ, UYGUR, ÇEŞME sk/ ORTAMAHALLE mah AKMAN, ALEV, ARAS, BAĞLAR, KIRGIZ, ORHUN, SILA, TÜRKMEN, UYGUR, YEŞİL sk/ TERAZİDERE mah 60. YIL, ARA, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, FİLİZ, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, HANÇER, KARİYE, MERİÇ, NERGİS, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN, SULTAN MURAT, URAL, UYGUR, YÖNTEM, ÇEŞME, İDİL sk/ VATAN mah BAĞLAR, EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR, YENİ GÜNEŞ, İNANÇ sk bölgelerinde 17/04/2022 13:00:00 - 17/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 13:00:00 2022-04-17 15:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 12:00:00

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