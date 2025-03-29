2025 Ramazan Bayramı için belirlenen bayram namazı saati İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul gibi büyük metropollerde bayram namazı saatleri geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Özellikle toplu ulaşımı kullanarak camilere gidecek olan vatandaşlar için "İstanbul bayram namazı saat kaçta?" sorusu daha da kritik hale geliyor. Camilerde sabahın erken saatlerinde oluşacak yoğunluğa karşı herkesin önceden hazırlıklı olması gerekiyor. Peki, İstanbul bayram namazı saat kaçta 2025? Diyanet namaz saatleri!

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre İstanbul bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar günü saat 07:07'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayının ilk günü sabahında eda ediliyor. Sabah namazından sonra camilerde toplanacak olan müminler, topluca eda dilecek bu ibadetle bayramı karşılayacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.