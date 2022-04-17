İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan 2022 BEDAŞ Başakşehir ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah MENDERES, MURATDERE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 17/04/2022 08:00:00 - 17/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 16:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKDAĞ, ALİ EKBER, BİLGİN, CEBECİ, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, TÜLAY, ÇEÇEN ÇIKMAZI, İLERİ sk bölgelerinde 17/04/2022 08:00:00 - 17/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 11:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, MARTI, MURATDERE, PALA, ÇANKAYA, ÇELİK, İLERİ sk bölgelerinde 17/04/2022 08:00:00 - 17/04/2022 09:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 09:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk/ YAVUZ SELİM mah 1016. sk/ YENİGÜN mah BAĞCILAR sk/ YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 12:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 17/04/2022 10:30:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 10:30:00 2022-04-17 12:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 10:30:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah ÇAYIRYOLU sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 14:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 13:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk/ KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk/ SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞCI, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk/ EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, OKÇU MUSA, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk/ MÜEYYETZADE mah AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 13:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 324. sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 17/04/2022 02:00:00 - 17/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-17 02:00:00 2022-04-17 03:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 17/04/2022 00:01:00 - 17/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 00:01:00 2022-04-17 03:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 17/04/2022 00:01:00 - 17/04/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-17 00:01:00 2022-04-17 01:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 15:30:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk/ GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk/ YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 17/04/2022 09:30:00 - 17/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:30:00 2022-04-17 16:30:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk/ KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.SERAP, 1.ÇAMLIBEL, 3.İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/04/2022 08:00:00 - 17/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 17/04/2022 08:00:00 - 17/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-04-17 08:00:00 2022-04-17 16:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 18:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 17/04/2022 00:00:00 - 17/04/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-04-17 00:00:00 2022-04-17 08:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 17/04/2022 16:00:00 - 17/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 16:00:00 2022-04-17 18:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, EFLATUN, EMRAH, FİLİZ, KUBİLAY, KÜÇÜK SARDUNYA, LOZAN, MALAZGİRT, METE, MİMAR SİNAN, OYA, SELVİ, UYGUR, ÇEŞME sk/ ORTAMAHALLE mah AKMAN, ALEV, ARAS, BAĞLAR, KIRGIZ, ORHUN, SILA, TÜRKMEN, UYGUR, YEŞİL sk/ TERAZİDERE mah 60. YIL, ARA, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAHAR, BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, FİLİZ, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, HANÇER, KARİYE, MERİÇ, NERGİS, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN, SULTAN MURAT, URAL, UYGUR, YÖNTEM, ÇEŞME, İDİL sk/ VATAN mah BAĞLAR, EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR, YENİ GÜNEŞ, İNANÇ sk bölgelerinde 17/04/2022 13:00:00 - 17/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 13:00:00 2022-04-17 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 12:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 17:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/04/2022 13:00:00 - 17/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 13:00:00 2022-04-17 16:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah ALDEMİR, BİÇER, DEREN, TAVAF, TUANA, ZİYARET, ÇEMBER, İDEALTEPE sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 13:00:00