Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı, Terkos barajı ve tüm İstanbul baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde kaç? 31 Mart İstanbul baraj doluluk oranları güncel!

İstanbul baraj doluluk oranları, özellikle değişen hava olayları nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilmekte. Özellikle yaz aylarının yaklaşması ile birlikte birçok kişi İstanbul baraj doluluk oranlarını araştırmakta. İşte İstanbul baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde kaç? 31 Mart İstanbul baraj doluluk oranları güncel!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanmakta olan verilere göre, 31 Mart 2023 Cuma bugünkü İstanbul baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Yukarıdaki grafikte Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı, Terkos barajı ve tüm İstanbul baraj doluluk oranları yer almaktadır.