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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 13 MART || İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 13 MART || İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?
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İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 13 Mart tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İstanbul'daki barajların son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları mevsimsel yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor. Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajlarındaki su seviyeleri dikkat çekiyor. Su tasarrufu ve bilinçli tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının korunması açısından önemini koruyor. Peki, 13 Mart İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 13 MART || İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ baraj doluluk oranları için TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 13 MART || İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

ASKİ baraj doluk oranları için TIKLAYINIZ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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