İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi listesi! 19 Nisan 2022 BEDAŞ Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bakırköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 19 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bakırköy ilçesinde 19 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:30:00 2022-04-19 17:30:00 İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:30:00 2022-04-19 17:30:00

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BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ