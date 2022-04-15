İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bakırköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bakırköy ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 15/04/2022 14:00:00 - 15/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 14:00:00 2022-04-15 15:30:00 İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 12:00:00 İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk/ ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00

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