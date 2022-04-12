İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan 2022 BEDAŞ Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bakırköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bakırköy ilçesinde 12 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, BANYOLAR, BEYAZ ZAMBAK, KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, İSKELE, İSTANBUL sk/ SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk/ bölgelerinde 12/04/2022 12:30:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 12:30:00 2022-04-12 15:00:00 İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk/ EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 11:30:00 İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 12/04/2022 08:30:00 - 12/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 08:30:00 2022-04-12 12:30:00

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