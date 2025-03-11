İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 11 Mart Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah SAADETLİ sk / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, AVŞAROĞLU, BEGONYA, BUDAK, BİRGÜL, ECELER, GERMEYAN, GÜNYÜZÜ, HARMAN, KONAKLI, ORMAN, SARUHAN, ÇATAL, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÜLKEM sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/19. sk bölgelerinde 11/03/2025 09:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.