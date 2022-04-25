İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bahçelievler ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-25 12:00:00 2022-04-25 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 25/04/2022 12:30:00 - 25/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-25 12:30:00 2022-04-25 15:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KUMRULU 1, MEŞE 1, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 25/04/2022 10:30:00 - 25/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-25 10:30:00 2022-04-25 12:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 13:00:00 2022-04-25 15:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 10:00:00 2022-04-25 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah URBAN, ÇELİK HANÇER, ŞENLİK sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 16:00:00