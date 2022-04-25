İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 25 Nisan 2022 Pazartesi İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bahçelievler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 25 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bahçelievler ilçesinde 25 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Bahçelievler
|ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 25/04/2022 12:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-25 12:00:00
|2022-04-25 16:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 25/04/2022 12:30:00 - 25/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-25 12:30:00
|2022-04-25 15:30:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KUMRULU 1, MEŞE 1, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 25/04/2022 10:30:00 - 25/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-25 10:30:00
|2022-04-25 12:30:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-25 13:00:00
|2022-04-25 15:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-25 10:00:00
|2022-04-25 12:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah URBAN, ÇELİK HANÇER, ŞENLİK sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|2022-04-25 09:00:00
|2022-04-25 16:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-04-25 09:00:00
|2022-04-25 12:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|2022-04-25 09:00:00
|2022-04-25 16:00:00
|İstanbul
|Bahçelievler
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KANA, YONCA sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-25 09:00:00
|2022-04-25 11:00:00
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