İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 19 Nisan 2022 BEDAŞ Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bahçelievler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 19 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bahçelievler ilçesinde 19 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, BOZKURT 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 13:00:00 2022-04-19 15:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 19/04/2022 12:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 12:00:00 2022-04-19 16:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ESENLER, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:30:00 - 19/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:30:00 2022-04-19 12:30:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 12:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 13:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ