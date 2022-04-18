İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bahçelievler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bahçelievler ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 16:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk/ ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 18/04/2022 13:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 13:00:00 2022-04-18 15:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NECATİBEY sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 13:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk/ ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 12:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA sk/ SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA sk bölgelerinde 18/04/2022 09:30:00 - 18/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 09:30:00 2022-04-18 11:30:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ