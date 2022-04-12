İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan 2022 BEDAŞ Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bahçelievler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bahçelievler ilçesinde 12 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA sk/ SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA sk bölgelerinde 12/04/2022 12:30:00 - 12/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 12:30:00 2022-04-12 15:30:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk/ SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 16:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk// BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, BASIN SİTESİ, DELİ HÜSEYİNPAŞA, EFE, GÜLTER HANIM, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, YONCA 3, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 13:00:00

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