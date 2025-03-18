İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 18 Mart Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-18 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YUVAM sk bölgelerinde 18/03/2025 09:00:00 - 18/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-18 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN sk bölgelerinde 18/03/2025 09:00:00 - 18/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, HASTANE, ORDU, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, HASTANE sk bölgelerinde 18/03/2025 09:00:00 - 18/03/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.