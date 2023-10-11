İstanbul Bağcılar'da 11 Ekim günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Bağcılar sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.

11 Ekim günü İstanbul Bağcılar'da kesilen suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Bağcılar sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek?

BAĞCILAR'DASULAR NE ZAMAN GELECEK?

11 Ekim günü meydana gelen su kesintisi hakkında İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: Bağcılar

ETKİLENEN MAHALLELER: 100.YIL MAH, 15 TEMMUZ MAH, BAĞLAR MAH, DEMİRKAPI MAH, FATİH MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, GÖZTEPE MAH, GÜNEŞLİ MAH, KEMALPAŞA MAH, KİRAZLI MAH, YAVUZSELİM MAH, YENİMAHALLE

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.