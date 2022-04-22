İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bağcılar ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1125., 1126. sk/ YENİMAHALLE mah 1584. sk bölgelerinde 22/04/2022 15:00:00 - 22/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-22 15:00:00 2022-04-22 17:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 12., 13. sk bölgelerinde 22/04/2022 13:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-22 13:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk/ TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 08:00:00 2022-04-22 12:00:00

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