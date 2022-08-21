İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 21 Ağustos 2022 Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 21 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bağcılar ilçesinde 21 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 680., 683., 684., 685., 686., 704., 718., 733., 734., 735., BAĞCILAR, DOĞANBEY, ESENLER, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/08/2022 07:00:00 - 21/08/2022 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-21 07:00:00 2022-08-21 08:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 680., 683., 684., 685., 686., 704., 718., 733., 734., 735., BAĞCILAR, DOĞANBEY, ESENLER, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/08/2022 04:00:00 - 21/08/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-21 04:00:00 2022-08-21 05:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2261., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 13:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 17:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 17:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 17:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ