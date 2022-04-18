İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 240., 242., 243., 244., 246., 247., 248., 251., 292., 348., 349., 350., 351., 352. sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 14:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 15:00:00