İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 18 Nisan 2022 Pazartesi İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bağcılar ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-04-18 12:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 240., 242., 243., 244., 246., 247., 248., 251., 292., 348., 349., 350., 351., 352. sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı
|2022-04-18 10:00:00
|2022-04-18 14:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 12:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 12:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-04-18 09:00:00
|2022-04-18 15:00:00
|İstanbul
|Bağcılar
|İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1720. sk,1735 Sk bölgelerinde 18/04/2022 08:00:00 - 18/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım/ Dönüşüm Çalışması
|2022-04-18 08:00:00
|2022-04-18 16:00:00
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