İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bağcılar ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 11:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 15:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00 İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah FATİH sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 14:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ