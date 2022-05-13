İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi listesi! 13 Mayıs 2022 Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Bağcılar ilçesinde 13 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK, VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2285., 2286., 2287., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2298., 2299., 2300., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2313., 2323., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., 2333., 2335., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2351., 2352., 2355., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2374., 2375., 2377., 2378., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2387., 2388., 2389., 2391., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., BOSNA, KARANFİL, KAZIM KARABEKİR, MASLAK, ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2630., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/05/2022 13:30:00 - 13/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-13 13:30:00 2022-05-13 16:30:00

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