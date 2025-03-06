İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 6 Mart Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-06 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-06 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-06 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1849., 1850., 1851., CAMİ sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-06 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1835. sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2060., 2064., 2070., 2080. sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-06 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2341., 2342. sk bölgelerinde 06/03/2025 09:00:00 - 06/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.