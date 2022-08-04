İstanbul Aydın Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesi. YÖK istatistiklerine göre 2007-2016 yılları arasında aday öğrencilerin en çok tercih ettiği vakıf üniversitesi olurken, 2015-2016 yılında da en fazla uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf üniversitesi olmuştur.
1995 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye'deki nitelikli eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına bir yüksekokul kurmak için YÖK'e başvurmuştur. Bunun sonucunda, 26 Eylül 2003'te çıkan 106 sayılı Genel Kurul kararıyla, Türkiye'de ilk kez doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı olarak bir yüksekokul kurulmuştur.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)