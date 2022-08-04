Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesi. YÖK istatistiklerine göre 2007-2016 yılları arasında aday öğrencilerin en çok tercih ettiği vakıf üniversitesi olurken, 2015-2016 yılında da en fazla uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü vakıf üniversitesi olmuştur.

1995 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye'deki nitelikli eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına bir yüksekokul kurmak için YÖK'e başvurmuştur. Bunun sonucunda, 26 Eylül 2003'te çıkan 106 sayılı Genel Kurul kararıyla, Türkiye'de ilk kez doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı olarak bir yüksekokul kurulmuştur.

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