İstanbul Aydın Üniversitesi Burs İmkanları

İstanbul Aydın Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

ÖSYM BURSLARI

İstanbul Aydın Üniversitesinde, burslu veya indirimli olarak yerleşen öğrencilerin burs ve indirimleri azami öğretim süresi boyunca geçerlidir, burslar kesintisizdir.

Önlisans (iki yıllık) programlarında 4 yıl,

Lisans (dört yıllık) programlarında 7 yıl,

Lisans (beş yıllık) programlarında 8 yıl ve

Lisans (altı yıllık) programlarında 9 yıl olarak geçerlidir.

ONUR BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada tercih eden ve ÖSYM

tarafından yerleştirilen ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sürdüren öğrenciler TYT (Ek puansız) ve YKS sonuçlarına göre;

İlk 500 içerisindeki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi- Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği

sağlanmaktadır.

501 ile 1000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

1001 ile 5000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlanmaktadır.

5001 ile 10000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50'si burs verilmektedir.

ÇİFT ANADAL ve YANDAL BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından ''Tam Burslu'' olarak faydalanırlar.

EĞİTİME DESTEK BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin tüm lisans ve ön lisans programlarının tam ücretli kontenjanlarına kesin kayıt yaptıran;

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı Mensuplarının çocuklarına lisans programlarında %5, ön lisans

programlarında %10 oranında ''Eğitime Destek Bursu'' verilmektedir.

– Kardeş öğrencilerden her ikisinin de İAÜ'de okuyor olması şartı ile, öğrencilerden birine lisans programlarında %5, ön lisans programlarında

%10 oranında ''Eğitime Destek Bursu'' verilmektedir.

– Şehit (terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara, lisans programları için öğretim ücretinin %5'i, ön lisans programları için %10

oranında ''Eğitime Destek Bursu'' verilmektedir.

– Terör şehidi çocuk ve kardeşlerinden; lisansta 10, ön lisansta 20 öğrenciye, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel

Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden onaylı evrak ile tercih döneminde İAÜ'ye başvurmak kaydı ile kontenjan dahilinde %100

''Eğitime Destek Bursu'' verilmektedir.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Her ders yılında olağan ders yükünü alıp bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilere bir sonraki akademik yıl için Mütevelli Heyet

tarafından belirlenen miktarda "Üstün Başarı Bursu" verilmektedir.

TERCİH BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans programlarında Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi bölümlerini ve Pilotaj bölümlerinden birini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın normal öğrenim sürelerince ÖSYM burslu eğitim ücreti üzerinden %30 Tercih Bursu indirimi uygulanacaktır. Diğer bölümlerde bu burs uygulanmayacaktır.

*Özel Yetenek bölümlerinde tercih bursu uygulanmamaktadır.

(Pilotaj bölümünde tercih bursu yıllık eğitim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücretini kapsamaz.)

SPORDA BAŞARI BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin burssuz programlarını kazanan öğrencilerden olup, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli

Sporcu olan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda "Sporda Başarı Bursu" verilmektedir.

TEŞVİK BURSU

TÜBİTAK'ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemizin bölüm/

programlarını tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %10'u kadar "Teşvik Bursu" verilmektedir.

OKUL BİRİNCİLİĞİ BURSU

Lise ve dengi okulları birincilikle bitiren öğrencilere, mezun oldukları yıl için ön lisans ve lisans tam ücretli programlarımızdan birine (Tıp, Diş

Hekimliği ve Pilotaj hariç ) birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu

yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince %30 "Okul Birinciliği Bursu" verilmektedir.

KURUCU VAKIF BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesine burssuz olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim durumu ve ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak kurucu Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (AKEV) belirleyeceği sayıda ve miktarda "AKEV Bursu" verilmektedir.

*Öğrenci, birden fazla burs almaya hak kazandığında, bunlardan en fazla olanı kendisine burs olarak verilir.

*Burslarımızla ilgili bilgiler 2022 ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır.