İstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Aydın Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

"Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanan deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir üniversitesidir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerine eğitim hayatları süresince verdiği kariyer planlamasının yanı sıra mezun olduktan sonra da öğrencilerinin yüzde 83,6'sını işe yerleştirerek sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi ERASMUS programı dâhilinde 28'i Avrupa ülkesi, olmak üzere toplam 49 ülkeden 266 üniversite ile Erasmus+ ikili anlaşmasına sahiptir. Bu bağlamda, yurt dışından da birçok öğrenciye ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok öğrencisine de yurt dışı eğitim fırsatı sunmaktadır. Bilimsel araştırma ve gelişmenin üstün teknoloji ile mümkün olduğunun bilinci aynı zamanda "Teknolojik Üniversite" ilkesiyle de adım atarak ileri teknolojiyle donatılmış yabancı dil, gıda ve bilgisayar laboratuvarları ile İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizde Türkiye'nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden olan Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezinde uygulama ağırlıklı bir mühendislik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi, bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni doğru bir şekilde uygulayan yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından titiz bir inceleme sonucunda verilen, kurumun prestij ve kalitesini artıran AKTS Etiketi (ECTS Label) ve Diploma Eki Etiketi (DS Label) ile ödüllendirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, mezun olan tüm öğrencilerine diploma eki vermektedir. Diploma Eki (DE), uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE' nin içeriği, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/ CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları her geçen gün artmaktadır.

Ayrıca, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerde yer alan mühendislik eğitim ve öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak gelişmekte olan teknolojide daha üst seviyede nitelikle mühendisler yetiştirmek amacıyla mühendislik fakültelerinde MÜDEK kriterleri uygulanmaktadır.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan programlarda FEDEK Akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak eğitimin kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, eğitim fakültelerinin kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası alanda daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla EPDAD kriterleri uygulanmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programlarına yönelik akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültesinde SABAK kriterleri uygulanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği (ADEE) üyesi olup 2018' den itibaren sertifika almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinin diş hekimliği eğitim standartlarına uygun eğitim almaktadır.

Bunun yanı sıra Dünyanın en prestijli akreditörü; Joint Commission International'dan (JCI) akredite fakülte hastanesi ''İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi'' kabul edilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini yerinde uygulama sistemiyle iş hayatına hazırlayarak iş arayışlarında bir dezavantaj olan "tecrübesizlik" etkenini ortadan kaldırıyor. Üniversitemiz, ömür boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında da destekliyor; kesintisiz hizmet veren kariyer merkezi ile öğrencilerimizin kariyer planlamasını yaparak mezuniyet sonrası on binlerce çözüm ortağımızla birlikte öğrencilerimizin birçoğunu işe yerleştirerek hayal ettikleri kariyere sahip olmaları için çalışmalar sürdürülmektedir.